Куратор национального конкурса "Послания к человеку" отметил "молодое" кино на фестивале

Куратор национального конкурса "Послания к человеку" Константин Шавловский рассказал, что повлияло на отбор картин в конкурсную программу в этом году. Он отметил, что одним из принципов отбора стало внимание к "молодому" кино, а не к молодым авторам.

Мы взяли рамку пошире, показываем "молодое" кино – поэтому у нас есть фильм Алексея Федорченко, известного режиссера игровых картин из Екатеринбурга ("Ангелы Революции", "Овсянки"). Это представитель редкого жанра документальной комедии ("Кино эпохи перемен") и по-моему, это очень "молодое" и "свежее" кино.

В конкурсе есть, например, его "ученица" – работа "Стендап – это боль" режиссера Сабрины Карабаевой сняла на его студии. То же самое можно сказать про работу известного документалиста Ольги Привольновой. В конкурсе она соседствует со своей ученицей Анной Залевской, которая начинала свой путь в документальном кино несколько лет назад, став участницей кампуса Привольновой на фестивале "Зеркало".

У нас – все "школы", все возраста, есть работы из ВГИКа, есть работы из школы Марины Разбежкиной, разные течения и стилистически разные подходы к документальному кино

– сообщил Константин Шавловский.