Стала известна конкурсная программа кинофестиваля "Послание к человеку" ‒ 2020

Кинофестиваль пройдет в Петербурге с 3 по 8 ноября 2020.

XXX Международной кинофестиваль "Послание к человеку" объявил конкурсную программу. Зрителям и жюри покажут 73 конкурсных фильма, 32 российских и 15 кинопремьер.

Фильмы будут представлены в трех конкурсных программах ― Международном, Национальном и Экспериментальном конкурсе In Silico. Всего для участия в конкурсе было прислано почти 3 тыс. заявок из 98 стран. Лидерами по количеству заявок оказались представители России, Франции, Испании, Германии, США. Piter.TV публикует списки номинантов.

― В номинации на лучший полнометражный документальный фильм в международном конкурсе представлены:

"Акаса, мой дом", режиссер Раду Чёрничук, 86 мин., Румыния, Германия, Финляндия, 2020

"Вера", режиссер Валентина Педичини, 94 мин., Италия, 2019

"Киоск", режиссер Александра Пианелли, 78 мин., Франция, 2020

"Легенда о Зигфриде", режиссер Светлана Стрельникова, 75 мин., Россия, 2020

"Маленький Самеди", режиссер Палома Сермон-Дай, 75 мин., Бельгия, 2020

"Мамочка", режиссер Лаура Эрреро Гарвин, 82 мин., Мексика, Испания, 2019

"Пока у нас есть руки", режиссер Луиза Бэде, 92 мин., Германия, 2019

"Сынок", режиссер Павель Хожепа, 40 мин., Польша, 2019



― Среди короткометражных документальных фильмов представлены:

"Братья - семейный фильм", режиссёр Валентин Мерц Танорен, 17 мин., Швейцария, 2020

"Дворняги", режиссер Алима Уардири, 18 мин., Канада, Марокко, 2019

"Дополнить ничего не могу", режиссер Татьяна Стефаненко, 11 мин., Россия, 2020

"Копиисты", режиссер Пол Хайнц, 23 мин., Франция, 2020

"Мальбек", режиссер Исмаэль Жофруа Шандути, 15 мин., Франция, 2020

"Невидимый герой", режиссер Кристель Алвеш Мейра, 28 мин., Франция, Португалия, 2019

"Нечто большее", режиссер Николя Гуро, 22 мин., Франция, 2019

"Ожидание", режиссер Данило До Кармо, Якоб Крезе, 14 мин., Германия, 2020

"Станция Хантсвилл", режиссер Джейми Мельцер, Крис Филиппоне, 14 мин, США, 2020

"Террария", режиссер Ханна Ховити, 17 мин., Венгрия, Бельгия, Португалия, Финляндия, 2019

"Фантастика", режиссер Майя Блофильд, 30 мин., Финляндия, 2020



― Анимационные короткометражные фильмы:

"Анна, кошки-мышки", режиссер Варя Яковлева, 5 мин., Россия, 2020

"Дочь", режиссер Дарья Кащеева, 15 мин., Чехия, 2019

"Кора", режиссер Сэмюэл Пэтти, Сильвен Монне, 15 мин., Швейцария, 2020

"Лурсагуак, сцены из жизни", режиссер Исибене Оньедерра, 12 мин., Испания, 2019

"Поля и мечты", режиссер Магда Гвиди, Мара Черри, 9 мин., Франция, Италия, 2020

"Просто парень", режиссер Шоко Хара, 15 мин., Германия, 2020

"Пуповина", режиссер Дэнски Тан, 7 мин., США, 2019

"Селезень, верёвочка и жёлудь", режиссер Алина Титоренко, 6 мин., Россия, 2020

"Эй, мы что, в фильме?", режиссер Симона Дениколай, 12 мин., Бельгия, 2019

Короткометражные игровые фильмы:

"Белла", режиссер Фелия Петраки, 24 мин., Греция, 2020

"Невидимая река", режиссер Фам Нок Лан, 23 мин., Вьетнам, Лаос, 2020

"Нина", режиссер Христо Симеонов, 19 мин., Болгария, 2019

"Ноябрь", режиссер Камиль де Лё, 20 мин., Бельгия, 2020

"Общественные сады", режиссер Витаутас Каткус, 15 мин., Литва, 2019

"Потерянная и убежденная", режиссер Мариана Сангвинетти, 11 мин., Аргентина, 2020

"Скучная жизнь", режиссер Юньчун Дуань, 21 мин., Китай, 2019

"Солнышко в руках", режиссер Юрий Кропачев, 20 мин., Россия, 2019

"Стефани", режиссер Леонардо ван Дейл, 15 мин., Бельгия, 2020

"Темный поток", режиссер Лоан Кальмон, 21 мин., Франция, 2019

― Из почти 500 заявок в Национальный конкурс отобрано 16 картин:

"Беспокойная Настя", режиссер Софья Меледина, 21 мин., Россия, 2019

"Больно не будет", режиссер Ольга Привольнова, 80 мин., Россия, 2020

"Будьте здоровы!", режиссер Татьяна Чистова, 30 мин., Россия/ Польша, 2020

"Вторичный мир", режиссер Александра Пустынова, 92 мин., Россия, 2020

"Закура", режиссер Иван Вдовин, 71 мин., Россия/ Франция, 2020

"Золотые пуговицы", режиссер Алексей Евстигнеев, 20 мин., Россия, 2020

"Катя и Вася идут в школ", режиссер Юлия Вишневецкая, 89 мин., Россия, 2020

"Кино эпохи переме", режиссер Алексей Федорченко, 61 мин., 2019

"Ленинградцы", режиссер Никита Ефимов, 9 мин., Россия, 2020

"Пена", режиссер Илья Поволоцкий, 85 мин., Россия, 2019

"После прилива", режиссер Анна Залевская, 39 мин., Россия, 2020

"Синяя роза", режиссер Ольга Корсун, 50 мин., Россия, 2020

"Стендап – это боль", режиссер Сабрина Карабаева, 49 мин., Россия, 2020

"Умирали как мухи в девяностые", режиссер Елизавета Снаговская, 24мин., Россия/ Германия, 2020

"Хуторянин", режиссер София Кулакова, 30 мин., Россия, 2020

"Чуть-чуть вперед, чуть-чуть назад", режиссер Агния Галданова, 62 мин., Россия, 2020

― В конкурсе экспериментальных короткометражных фильмов In Silico представлены:

"Бессмертная медуза", режиссер Мария Седяева, 9 мин., Россия, 2019

"Билли", режиссер Закари Эпкар, 8 мин.,США, 2019

"Вальс", режиссеры Максим Еруженец, Марина Киракосян, 11 мин., Россия, 2019

"Взаперти", режиссер Йенс Пехо, 5 мин., Германия, 2020

"Вселенная по версии Дэна Бакли", режиссер Роберто Сантагуида, 10 мин., Канада, 2019

"Горько-сладко", режиссер Сохраб Хура, 14 мин., Индия, 2019

"Дом, фрагменты", режиссер Кристин Люси Латимер, 3 мин., Канада, 2019

"Зомби", режиссер Baloji, 14 мин., Бельгия, 2019

"Казнь", режиссер Ерун Ван дер Сток, 15 мин., Япония, 2019

"Карьер", режиссер Элиот Шабани, 13 мин., Франция, Буркина Фасо, 2019

"Моя бессонная тьма", режиссер Рышард Ленчевски, 8 мин., Северные Марианские Острова, 2019

"О времени и просторе", режиссер Эдит Флюкигер, 11 мин., Швейцария, 2019

"Первые минуты первого января", режиссер Энеос Чарка, 13 мин., Чехия, 2020

"Песня о Волге", режиссер Никита Спиридонов, 7 мин., Россия, 2020

"Призрак", режиссер Исмаил Бари, 3 мин., Франция, 2019

"Прогресс и возраст", режиссер Габриель Темпеа, 3 мин., Австрия, 2019

"Среднее счастье", режиссер Майя Гериг, 7 мин., Швейцария, 2019

"Четыре истории Алисы", режиссер Мириам Жакоб-Аллар, 6 мин., Канада, 2019

"Я не могу", режиссер Лори Фелкер, 5 мин., США, 2019

"Послание к человеку" ‒ 2020 пройдет с 3 по 8 ноября в Петербурге. В этом году главными площадками станут "Дом Кино" и "Родина". Именно в этих кинотеатрах 30 лет назад и зарождался фестиваль.

Как прошел фестиваль в 2019-м году, вы можете увидеть в нашем материале.

Фото: Piter.TV