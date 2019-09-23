"Послание к человеку": на закрытии кинофестиваля вручили 9 "Золотых кентавров"

20 сентября в Государственной Академической Капелле объявлены лучшие фильмы 2019 года. На торжественной церемонии награждения присутствовали почетные гости, участники и партнеры фестиваля из России и более чем 20 стран.
Гран-при "Золотой кентавр" и 3 000 долларов США за лучший фильм получила картина "Полуночная помощь", режиссера Люка Лоренцена, США/Мексика.
Приз "Кентавр" и 1 000 долларов США за лучший полнометражный документальный фильм получила картина "Полуночный путешественник", режиссера Хассана Фазили.
Всего организаторы вручили 12 регламентных призов и 8 внерегламентных.
Международный конкурс
- Гран-при "Золотой кентавр" и 3 000 долларов США за лучший фильм
Получает картина "Полуночная помощь", реж. Люк Лорéнцен, США/Мексика, 2019
- Приз "Кентавр" и 1 000 долларов США за лучший полнометражный документальный фильм
Получает картина "Полуночный путешественник", реж. Хассан Фазили, США/Катар/Канада/Великобритания, 2019
- Приз "Кентавр" и 1 000 долларов США за лучший короткометражный документальный фильм
Получает картина "Заперты в городе тысячи гор", реж. Давид Вербэк, Нидерланды/Китай, 2018
- Приз "Кентавр" и 1 000 долларов США за лучший короткометражный игровой фильм
Получает картина "Мария де Лос Эстéрос", реж. Эухенио Гомес Боррéро, Колумбия, 2018
- Приз "Кентавр" и 1 000 долларов США за лучший анимационный фильм
Получает картина "Кошачьи дни", реж. Джон Фрики, Германия/Япония, 2018
- Приз "Кентавр" и 1 000 долларов США за лучший дебют
Фильм "Страна мёда", режиссеры Любомир Стефанов, Тамара Котевска, Македония, 2019
Национальный конкурс документальных фильмов
- Приз "Кентавр" и 50 000 рублей за лучший фильм Национального конкурса
Фильм "Хозяин Оленей", режиссёр Ксения Елян, Россия/Эстония, 2018
- Приз жюри — "Кентавр" и 30 000 рублей
Фильм "Не за горами", режиссёр Алексей Евстигнеев, Россия, 2018
Приз почетного президента за внимание и любовь к человеку, а также сертификат на тысячу долларов присужден фильму "Одинокие сердца" режиссера Ангелины Морозовой.
Всего за фестивальную неделю зрители смогли увидеть 209 кинокартин, 34 российских и 10 мировых премьер. Мероприятия кинофестиваля в 2019 году посетили более 30 000 человек.
Видео и фото - PITER.TV
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