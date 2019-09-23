"Послание к человеку": на закрытии кинофестиваля вручили 9 "Золотых кентавров"

XXIX международный фестиваль “Послание к человеку“ подвел итоги

20 сентября в Государственной Академической Капелле объявлены лучшие фильмы 2019 года. На торжественной церемонии награждения присутствовали почетные гости, участники и партнеры фестиваля из России и более чем 20 стран.

Гран-при "Золотой кентавр" и 3 000 долларов США за лучший фильм получила картина "Полуночная помощь", режиссера Люка Лоренцена, США/Мексика.

Приз "Кентавр" и 1 000 долларов США за лучший полнометражный документальный фильм получила картина "Полуночный путешественник", режиссера Хассана Фазили.

Всего организаторы вручили 12 регламентных призов и 8 внерегламентных.

Международный конкурс

Гран-при "Золотой кентавр" и 3 000 долларов США за лучший фильм

Получает картина "Полуночная помощь", реж. Люк Лорéнцен, США/Мексика, 2019

Приз "Кентавр" и 1 000 долларов США за лучший полнометражный документальный фильм

Получает картина "Полуночный путешественник", реж. Хассан Фазили, США/Катар/Канада/Великобритания, 2019

Приз "Кентавр" и 1 000 долларов США за лучший короткометражный документальный фильм

Получает картина "Заперты в городе тысячи гор", реж. Давид Вербэк, Нидерланды/Китай, 2018

Приз "Кентавр" и 1 000 долларов США за лучший короткометражный игровой фильм

Получает картина "Мария де Лос Эстéрос", реж. Эухенио Гомес Боррéро, Колумбия, 2018

Приз "Кентавр" и 1 000 долларов США за лучший анимационный фильм

Получает картина "Кошачьи дни", реж. Джон Фрики, Германия/Япония, 2018

Приз "Кентавр" и 1 000 долларов США за лучший дебют

Фильм "Страна мёда", режиссеры Любомир Стефанов, Тамара Котевска, Македония, 2019

Национальный конкурс документальных фильмов

Приз "Кентавр" и 50 000 рублей за лучший фильм Национального конкурса

Фильм "Хозяин Оленей", режиссёр Ксения Елян, Россия/Эстония, 2018

Приз жюри — "Кентавр" и 30 000 рублей

Фильм "Не за горами", режиссёр Алексей Евстигнеев, Россия, 2018

Приз почетного президента за внимание и любовь к человеку, а также сертификат на тысячу долларов присужден фильму "Одинокие сердца" режиссера Ангелины Морозовой.

Всего за фестивальную неделю зрители смогли увидеть 209 кинокартин, 34 российских и 10 мировых премьер. Мероприятия кинофестиваля в 2019 году посетили более 30 000 человек.

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