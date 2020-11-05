Президент кинофестиваля "Послание к человеку" рассказал о проведении события на фоне пандемии COVID-19

Президент кинофестиваля "Послание к человеку", режиссер Алексей Учитель на пресс-конференции перед 30-м киносмотром рассказал, как организовывается работа в пандемию коронавируса. Он отметил, что на юбилейный кинофестиваль планировалась большая программа, но обстоятельства заставили поменять форму проведения события.

30-й фестиваль мы задумывали как большой праздник, юбилей, но обстоятельства заставляют менять форму фестиваля – мы вообще задумывались, проводить ли его вообще. Все-таки я считаю правильным, что даже в таких непростых условиях "Послание к человеку" должно выйти в любом формате. Мы это делаем и, безусловно, сделаем.

У нас не будет [открытия на] Дворцовой площади, но фестиваль все равно оказался достойным по кинематографическому содержанию и разным программам. Очень высокий уровень – на мой взгляд, собраны очень интересные картины. В этом смысле мы не уступаем прошлому году и более ранним фестивалям.

Конечно, изменяются какие-то принципы – открытие будет проходить в формате онлайн, посмотрим, как это будет. Возможно, благодаря этому мы получим какое-то дополнительное количество наших "фанатов", тех, кто нас полюбит – может, аудитория фестиваля в связи с этим расширится. Это для нас ново и неожиданно, но мы идем по тому пути, по которому можем идти.

Не факт, что следующий год откроет нам все двери и все вернется в старое русло. Мы все сидим в масках, кажется, что это создает нам неудобства, но теперь мы уже начинаем к этому привыкать, к сожалению. Мне казалось, что будет отток по количеству стран, которые присылали фильмы. Каждый год меня это поражает – из 98 стран прислали фильмы, почти 3 тысячи заявок на участие в этом году! [...] Мы добиваемся того, чтобы каждый год у нас было больше мировых кинопремьер

– поведал кинорежиссер.