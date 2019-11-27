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Кинофестиваль "Послание к человеку" откроет фильм американского режиссера "Земля кочевников"
Сегодня, 15:58
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nadezhda_sib

Кинофестиваль "Послание к человеку" откроет фильм американского режиссера "Земля кочевников"

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Мероприятие пройдет в Петербурге с 3 по 8 ноября.

Организаторы кинофестиваля "Послание к человеку" представили фильм открытия мероприятия. Им станет драма американского режиссера Хлои Чжао "Земля кочевников". Картину признали лучше на фестивалях, которые в сентябре 2020 прошли в Венеции и Торонто. 

Главной героиней "Земли кочевников" является девушка Ферн. Она живет в небольшом городке Эмпайр в штате Невада. Город начинает постепенно вымирать после того, как в нем закрывается местная фабрика гипсокартона, однако Ферн ехать некуда. Героиня решается сложить все свои вещи в фургон и отправляется на встречу приключениям. На своем пути женщина встречает много новых людей, они не только рассказывают о себе, но и поддерживают ее в изучении Запада США. Роуд-муви рассказывает о людях, которые сделали дорогу своей жизнью. 

Напомним, кинофестиваль пройдет с 3 по 8 ноября. 

Ранее кинофестиваль "Послание к человеку" объявил главные внеконкурсные программы

Фото: МКФ Послание к Человеку / Facebook

Теги: кинофестиваль, послание к человеку
Категории: Лента новостей, Новости СПб, МКФ "Послание к человеку", Культура,

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Prostyakova Anya
Сегодня 17:04

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