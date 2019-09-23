Кинофестиваль "Послание к человеку" объявил главные внеконкурсные программы

Фестиваль пройдет с 3 по 8 ноября в Петербурге.

Организаторы международного кинофестиваля "Послание к человеку" раскрыли главные внеконкурсные программы. Так, в рамках программы "Понарама. DOC" зрители увидят 7 российских премьер.

Кроме того, во второй внеконкурсной в программе "Кино сверхреальности", собравшей самые ожидаемые игровые картины, будут показаны 8 кинолент.

Третья внеконкурсная программа "Гендер без границ" посвящена великому мастеру Федерико Феллини – в год 100-летия со дня его рождения. Она проводится в сотрудничестве с Итальянским институтом культуры в Петербурге при поддержке Министерства иностранных дел Италии. В программу вошли четыре фильма.

Напомним, что на кинофестивале три основных конкурсных программы: Международный конкурс, Национальный конкурс и Экспериментальный конкурс In Silico.

Ранее мы писали, что первый еврейский кинофестиваль пройдет в Петербурге.

Фото: Международный кинофестиваль "Послание к человеку"