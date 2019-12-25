Первый еврейский кинофестиваль пройдет в Петербурге

Посетить фестиваль можно бесплатно, предварительно оформив регистрацию на мероприятие.

В воскресенье, 11 октября, стало известно о том, что в Северной столице впервые пройдет еврейский кинофестиваль. Об этом сообщают организаторы фестиваля.

В конкурсной программе заявлены фильмы, которые показывали на фестивалях Tribeca и Sundance, Международном фестивале документальных фильмов Hot Docs в Канаде и в Торонто.

Отмечается, что мероприятие откроет "Переводчик" Мартина Шулика "Переводчик.

Ранее мы сообщали о том, что Гоша Куценко лично продавал петербуржцам билеты на свой новый фильм.

Фото:Piter.TV