Первый еврейский кинофестиваль пройдет в Петербурге

В воскресенье, 11 октября, стало известно о том, что в Северной столице впервые пройдет еврейский кинофестиваль. Об этом сообщают организаторы фестиваля.
В конкурсной программе заявлены фильмы, которые показывали на фестивалях Tribeca и Sundance, Международном фестивале документальных фильмов Hot Docs в Канаде и в Торонто.
Отмечается, что мероприятие откроет "Переводчик" Мартина Шулика "Переводчик.
Ранее мы сообщали о том, что Гоша Куценко лично продавал петербуржцам билеты на свой новый фильм.
Фото:Piter.TV
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