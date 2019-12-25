Гоша Куценко лично продавал петербуржцам билеты на свой новый фильм

Чтобы купить билет с автографом Гоши Куценко, горожане выстроились в очередь.

В минувшую субботу, 11 октября, в Северной столице состоялась презентация фильма "Парадоксы". Презентовал комедию лично актер и кинорежиссер Гоша Куценко.

Премьерный показал ленты состоялся в ТЦ комплексе "Европолис". Режиссер пообещал, что встанет за кассу и буде продавать билеты на свой фильм. В итоге Куценко сдержал своё обещание. Стоит отметить, что актер также раздавал автографы. За ним , горожане выстроились в очередь.

В сюжете комедии "Парадоксы" четыре новеллы про столичные, замену плитки на тротуарах, съёмки российского кино и отношения соседей и их собак.

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Фото:Instagram