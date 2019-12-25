Власти Петербурга поздравили с юбилеем старейшую сотрудницу Эрмитажа

Эра Борисовна Коробова работает в главном музее Петербурга с 1957 года.

Старейшая научная сотрудница петербургского Эрмитажа Эра Борисовна Коробова отмечает юбилей. Как сообщили 9 октября в пресс-службе Смольного, с днем рождения ее поздравил губернатор города Александр Беглов.

Градоначальник отметил, что ее просветительская деятельность и участие в воспитании подрастающего поколения заслуживают внимания и признания.

Эра Борисовна работает в Эрмитаже с 1957 года, выпустила множество научных трудов. Отмечается, что в ее творческой биографии – сохранение наследия Иосифа Бродского и Сергея Довлатова.

Ранее мы сообщали о том, что многотонные колонны для Казанского собора нашли в заливе под Выборгом. После очистки колонн от ила и грязи, их привезут для выставочного зала "Эрмитаж Выборг".

Фото: Piter.tv