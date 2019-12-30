Многотонные колонны для Казанского собора нашли в заливе под Выборгом

После очистки колонн от ила и грязи, их привезут выставочному залу "Эрмитаж Выборг".

В заливе Балтиец под Выборгом найдены две гранитные глыбы и части затонувшего баркаса. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Обнаруженные артефакты весят более 45 тонн. Эксперты полагают, что это части колонн, предназначенные для внутреннего убранства Казанского собора, который находится в Санкт-Петербурге.

После очистки колонн от ила и грязи, их привезут выставочному залу "Эрмитаж Выборг". Там их увидеть смогут все желающие.

Для внутреннего убранства Казанского собора в 1801-1811 годах архитектор Андрей Воронихин использовал 56 колонн из гранита рапакиви, добытого на каменоломнях на территории мыса Вартиосаари. Колонны перевозили на кораблях.

Фото: lenobl.ru