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Многотонные колонны для Казанского собора нашли в заливе под Выборгом
Сегодня, 8:18
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nastya960

Многотонные колонны для Казанского собора нашли в заливе под Выборгом

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После очистки колонн от ила и грязи, их привезут выставочному залу "Эрмитаж Выборг".

В заливе Балтиец под Выборгом найдены две гранитные глыбы и части затонувшего баркаса. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Обнаруженные артефакты весят более 45 тонн. Эксперты полагают, что это части колонн, предназначенные для внутреннего убранства Казанского собора, который находится в Санкт-Петербурге.

После очистки колонн от ила и грязи, их привезут выставочному залу "Эрмитаж Выборг". Там их увидеть смогут все желающие.

Для внутреннего убранства Казанского собора в 1801-1811 годах архитектор Андрей Воронихин использовал 56 колонн из гранита рапакиви, добытого на каменоломнях на территории мыса Вартиосаари. Колонны перевозили на кораблях.

Фото: lenobl.ru

Теги: казанский собор, колонны
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Выборг, Картина дня,

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