30-й кинофестиваль "Послание к человеку" стартовал в Петербурге

Разное кино можно посмотреть на площадках "Дома кино", киноцентра "Родина", киностудии "Лендок" и кинотеатра "Аврора".

С 3 по 8 ноября в Петербурге проходит 30-й международный кинофестиваль "Послание к человеку". Из-за пандемии коронавируса события фестиваля проходят в "усеченном" формате. Ряд событий проходит онлайн, работа жюри кинофестиваля организована на удаленной основе.

Традиционная церемония открытия из-за "вирусной" обстановки была перенесена с Дворцовой площади на Новую сцену Александринского театра. Пресс-конференция состоялась в медиацентре театра с соблюдением "антивирусных" мер.

На церемонии открытия президент кинофестиваля, режиссер Алексей Учитель отметил, что каждый фильм, который является "авторским взглядом на экран", является своеобразной "вакциной". Перед объявлением об открытии фестиваля с почетным президентом "Послания к человеку" Михаилом Литвяковым режиссер отмети. что в 2021 году событие получится провести более празднично – пригласить лауреатов и знаменитых гостей, которые в разные годы приезжали в Петербург.

Разное кино можно посмотреть на площадках "Дома кино", киноцентра "Родина", киностудии "Лендок" и кинотеатра "Аврора". Ряд дискуссий с режиссерами-участниками фестиваля пройдет в режиме онлайн.

В дни фестиваля в рамках конкурсных программ зрители увидят 73 фильма, среди которых – 32 российские и 15 мировые кинопремьеры.

Ранее Piter.tv – инфопартнер фестиваля – сообщал о фильме открытия, а также о внеконкурсных и конкурсных программах.

Фильмы будут представлены в трех конкурсных программах ― Международном, Национальном и Экспериментальном конкурсе In Silico. Всего для участия в конкурсе было прислано почти 3 тысячи заявок из 98 стран. Лидерами по количеству заявок оказались представители России, Франции, Испании, Германии, США.

В рамках программы "Панорама. DOC" зрители увидят 7 российских премьер. Во второй внеконкурсной в программе "Кино сверхреальности", собравшей самые ожидаемые игровые картины, будут показаны 8 кинолент. Третья внеконкурсная программа "Гендер без границ" посвящена великому мастеру Федерико Феллини – в год 100-летия со дня его рождения. Она проводится в сотрудничестве с Итальянским институтом культуры в Петербурге при поддержке Министерства иностранных дел Италии.

Фото: Piter.tv