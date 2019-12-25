В "Синьхуа" рассказали о достоинствах гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Китайское издание назвало Россию лидером в сфере гиперзвука. Журналисты из "Синьхуа" опубликовали материал, посвященный российской ракете "Циркон". Автор публикации отметил, что российское вооружение способно достигать скорости в 9 чисел Маха. Это позволяет ракете считаться самым мощным в своем классе.

В КНР отметили, что кроме впечатляющей скорости российский "Циркон" способен маневрировать и с легкость обходить противовоздушную оборону противника. При этом ракета имеет маленькие размеры (до 11 метров), а также плазменный стелс-щит.

В издании рассказали о том, что Владимир Путин сделал заявление во время Военно-морского парада о преимуществах "Циркона". Глава РФ уверил, что ракета поступит на вооружение в ближайшие годы. Первым данное оружие получат два тяжелых атомных крейсера, которые сейчас находятся на ремонте.

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