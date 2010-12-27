На данный момент известно о пяти кандидатах.

Киев назвал страны, желающие присоединиться к "нормандскому формату". Вадим Пристайко заявил, что интерес к встрече проявили несколько государств. Среди них - США, Великобритания, Канада и Польша. За участие в саммите выступает и Европейская комиссия. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на словам главы МИД Украины.

Напомним, что следующая встреча глав четверки из РФ, Украины, Франции и Германии пройдет в Берлине. Ее обещали организовать не более чем через 4 месяца после последнего обсуждения. Они состоялись в Париже 9 декабря. На них политики утвердили минские соглашения основной базой для дальнейших путей урегулирования конфликта на Донбассе.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Госдуме предупредили Deutsche Welle о лишении аккредитации в РФ.

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