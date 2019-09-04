В Госдуме предупредили Deutsche Welle о лишении аккредитации в РФ

Депутаты заявили, что у них накопился ряд вопросов к руководству телерадиокомпании.

В комиссии Госдумы РФ по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела страны заявили, что намерены пригласить для диалога представителей немецкого СМИ Deutsche Welle.

В нижней палате российского парламента намерены прояснить ситуацию по поводу освещения российским отделением издания несанкционированных митингов в Москве. В Госдуме уточняют, что в эфире появились призывы к жителям столицы выходить на подобные акции.

Однако позже в сети появилось письмо главы администрации дирекции Deutsche Welle Йоханнеса Хоффманна руководителю комиссии госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василию Пискареву.

В тексте документа фактически указано, что сотрудники московского бюро портала не имеют необходимые полномочия в данном вопросе. Хоффманн также заявил, что представители DW не видят "правовой возможности" участвовать в заседании комиссии, поскольку СМИ находится в публичном праве Германии и подотчетна только немецким органам надзора.

Вместо этого глава комиссии Госдумы был приглашен в Бонн или Берлин на встречу с гендиректором Deutsche Welle.

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Фото: Википедия

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