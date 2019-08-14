Госдума предложила запретить ездить на старых машинах

Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить использовать транспортные средства, которые "достигли предельного срока эксплуатации". Об этом сообщила газета "Коммерсантъ".
Рекомендации направили в Министерство транспорта России и Минпромторг. Конкретные санкции и автомобили пока что не называются. По данным ГИБДД, из 60,5 млн автомобилей в России 20,9 старше 15 лет.
В Минтрансе рассказали, что данные предложения уже получили и начали их прорабатывать.
Ранее Госдума одобрила повышение срока службы в полиции.
Видео: YouTube/ WIRED
Обсуждение ( 0 )