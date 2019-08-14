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Госдума предложила запретить ездить на старых машинах

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Рекомендации направили в Министерство транспорта России и Минпромторг.

Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить использовать транспортные средства, которые "достигли предельного срока эксплуатации". Об этом сообщила газета "Коммерсантъ".

Рекомендации направили в Министерство транспорта России и Минпромторг. Конкретные санкции и автомобили пока что не называются. По данным ГИБДД, из 60,5 млн автомобилей в России 20,9 старше 15 лет.

 В Минтрансе рассказали, что данные предложения уже получили и начали их прорабатывать.

Ранее Госдума одобрила повышение срока службы в полиции.

Видео: YouTube/ WIRED

Теги: госдума, машины
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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