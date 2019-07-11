Госдума одобрила повышение срока службы в полиции

Предельный возраст увеличивается с 60 до 65 лет.

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел. Об этом сообщает ТАСС.

Так, срок службы полковников, внутренней службы и юстиции увеличили до 60 лет. Кроме того, для генерал-лейтенантов и генерал-майоров срок службы составил - 65 лет. При этом офицеры среднего начальствующего состава будут работать 55 лет.

По словам парламентариев, такие меры необходимы для того, чтобы обеспечить комплектование должностей и сохранение квалифицированного кадрового ядра сотрудников.

Ранее мы сообщали о том, что Минитруд предложил установить новый прожиточный минимум.

Видео:Олег Иваноффский/YouTube