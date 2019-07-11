Минитруд предложил установить новый прожиточный минимум 

В пояснительной записке отмечается, что величина прожиточного минимума выросла.

В четверг, 11 июля, Министерство труда предложило установить новый прожиточный минимум. Соответствующий приказ ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, прожиточный минимум за II квартал этого года на душу населения составит 11 185 рублей. При этом для трудоспособного населения – 12 130 рублей, для детей - 11 004 рубля, а для пенсионеров - 9236 рублей.

В пояснительной записке парламентарии отметили, что величина прожиточного минимума выросла, по сравнению с I кварталом текущего года.

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Видео:Piter.TV