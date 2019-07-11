Минитруд предложил установить новый прожиточный минимум 

В четверг, 11 июля, Министерство труда предложило установить новый прожиточный минимум. Соответствующий приказ ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Так, прожиточный минимум за II квартал этого года на душу населения составит 11 185 рублей. При этом для трудоспособного населения – 12 130 рублей, для детей - 11 004 рубля, а для пенсионеров - 9236 рублей.
В пояснительной записке парламентарии отметили, что величина прожиточного минимума выросла, по сравнению с I кварталом текущего года.
Ранее мы сообщали о том, что Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским.
Видео:Piter.TV
Обсуждение ( 1 )
Разве пенсионерам надо меньше есть? За что такое издевательство? Советское время было свмым лучшим временем!! Сейчас просто боишься завтрашнего дня. Квитанций много и когда их оплатишь, то остатка хватает разве что на дней 8,. Попробуйте прожить на 14.000 руб. А зимой вообще квитанции дороже. Пусть чиновники попробуют побыть в нашей шкуре. Работу не найти, хотя порох ещё есть в пороховницах. И образование приличное... Но мыть посуду в столовой и стоять целый день я не хочу, имея красные дипломы: мне дома хватает уборки. Свои 69 лет я не чувствую. Хочется быть нужной. Не жизнь, а сплошное разочарование и боль. За что?