Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским 

Они обсудили ситуацию в Донбассе.

В четверг, 11 июля, Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону. Об этом сообщают СМИ.

Главы государств обсудили урегулирование в Донбассе конфликта. Президент России и глава Украины подняли вопрос о возможность продолжения контактов в "Нормандском формате".

Напомним, ранее Зеленский заявил, что готов соблюсти минское соглашение ради мира в Донбассе. В данный момент президент Украины не является подписантом документа. Однако, Зеленский поддерживает его. Напомним, что Минский протокол подписан 5 сентября 2014 года в Минске в здании "Президент-отеля". Он предусматривает, в частности, прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей Украины.

Ранее мы сообщали о том, что Зеленский хочет люстрировать все предыдущее руководство Украины во главе с Порошенко.

Фото:скриншот"Прямой линии с Владимиром Путиным"