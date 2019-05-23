КГИОП ищет нового хозяина для особняка Нарышкиной на Моховой

В декабре прошлого года ведомство направило письмо в КИО с просьбой найти возможность передать объект тем, у кого есть возможность за ним следить.

Piter.tv продолжает следить за судьбами старых домов в центре Петербурга. Большая часть из них является объектами культурного наследия регионального значения. В этот раз наше внимание привлек заброшенный особняк Нарышкиной на перекрестке Моховой и Чайковского. Мы поговорили с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) и узнали о его судьбе.

Как оказалось, особняк В.В. Ефремовой (Н.Е. Нарышкиной), расположенный на улице Моховая, д. 1/9, лит. Д (лицевой корпус), объект культурного наследия регионального значения, находится в собственности Санкт-Петербурга. По информации комитета имущественных отношений (КИО), с с 23.05.2019 обеспечение его содержания возложено на администрацию Центрального района.

В том же месяце специалисты КГИОП осмотрели здание и установили, что оно находится в неудовлетворительном состоянии. В комитете утвердили охранное обязательство, согласно которому до середины января 2020 года здание нужно было законсервировать, а до середины июля 2023 – отремонтировать и отреставрировать.

Здание действительно превратилось в прибежище молодежи, которые практикуют навыки рисования. Местные жители были обеспокоены "стихийным музеем стрит-арта".

В ноябре 2020 года КГИОП снова осмотрел особняк и зафиксировал ненадлежащее техническое состояние, в том числе следы пожара, отсутствие защиты конструкций крыши и перекрытий от атмосферных воздействий, а также следы пребывания посторонних лиц. В отношении администрации Центрального района составили протокол об административном правонарушении и направили в Дзержинский суд на рассмотрение. Также было направлено исковое заявление в Арбитражный суд и с просьбой обязать администрацию в течение года выполнить комплекс противоаварийных работ по защите здания.

В декабре прошлого года КГИОП также обратился в КИО с просьбой найти того, кто смог бы содержать особняк в надлежащем состоянии. Наша редакция отправила в КИО запрос и ждет ответ, его взяли в работу.

Также Piter.tv рассказали, что здание построили в 1832 году по проекту архитектора Александра Христофоровича Пеля. В 1841-1843 годах по проекту архитектора Гаральда Юлиуса Боссе было расширено с изменением фасадов, внутри реконструировано. В 1889 году устроены балкон и козырёк главного входа. Постройка прямоугольная в плане, двухэтажная с дополнительной стеной со стороны дворового фасада, отделяющей соседний участок.

Помимо этого реставрация зданий в Петербурге идет своим чередом. В скором времени могут начать реставрировать фасад дома Бутурлиной на улице Чайковского.

Фото: Piter.tv