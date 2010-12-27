Йенс Столтенберг больше не считает Россию врагом НАТО

Специалист прокомментировал отношение альянса к современной России.

Йен Столтенберг заявил, что в НАТО не считают Россию врагом или противником. Генсек не считает, что альянсу нужно делить страны на соперников и друзей. Об этом сообщил "ТАСС" со ссылкой на интервью дипломата CNN.

Мы не составляем списки противников. Мы не считаем, что Россия является нашим врагом объяснил эксперт

Столтенберг добавил, что НАТО стремится улучшить отношения с Москвой. На данный момент Россия - не тоже самое, что был СССР во время холодной войны. Страна действует более самоуверенно, применяет военную силу против соседней Украины.

Ранее Piter.tv писал о том, что Столтенберг отреагировал на слова Макрона о неэффективности НАТО.

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