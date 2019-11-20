Однако альянс не будет жертвовать своими интересами.

НАТО следует стремиться к улучшению отношений с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Дипломат добавил, что при этом НАТО не должно договариваться с Москвой в ущерб себе. Об этом политик рассказал в интервью изданию El Pais. Прежде всего организация должна учитывать свои принципы и вопросы безопасности

Нам нужно сдерживание, оборона и диалог прокомментировал спикер

Он добавил, что нет противоречия в том, чтобы быть сильными, но предлагать диалог. Однако если на любого союзника альянса будет совершено нападение, то агрессору ответят все участники НАТО.

Ранее Piter.tv писал о том, что в НАТО предложили бороться с "гибридной угрозой", исходящей от России.

Видео: YouTube/NATO

