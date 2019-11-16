В НАТО предложили бороться с "гибридной угрозой", исходящей от России

С докладом на эту тему выступил глава исследовательского отдела НАТО Тьери Тарди.

Исследователи Оборонного колледжа НАТО предложили альянсу изменить политику из-за угроз "гибридного характера". В подготовленном документе под названием "Определение масштабов компетенции НАТО", представленным главой исследовательского отдела Оборонного колледжа Североатлантического альянса Тьери Тарди, большой акцент сделан на "сдерживание России" на востоке. Об этом сообщил RT со ссылкой на документ.

В докладе отмечается, что Альянс, помимо укрепления обороны должен сформировать общества, устойчивые к "гибридным угрозам". Также для развития новой стратегии необходимо укреплять сотрудничество со странами тертого мира.

По мнению Тарди, НАТО необходим наладить сотрудничество с гражданскими обществами и органами местного самоуправления для предотвращения информационной пропаганды.

НАТО не раз обвиняло Россию в "угрозах" западному миру. Например, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Стотенберг обвинил страну во вмешательстве во внутренние дела государств, из-за чего включил РФ в список главных угроз для Европы.

Ранее мы сообщали, что Дональд Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США.