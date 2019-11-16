Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США

Стало известно, что Дональд Трамп потребовал увеличить расходы на американскую армию, размещенную на территории Японии и Южной Кореи до 2021 года, в четыре раза. Власти Японии отказались принимать данные меры. Об этом сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на правительственный источник.
Токио ответил, что в год они тратят более 1,8 миллиарда долларов за пребывание на территории страны 50 тысяч американских военных.
Также такие требования поступили и властям Южной Кореи. Для продления присутствия американских сил в размере 30 тысяч человек, Вашинктон предложил увеличить расходы в пять раз.
Ранее мы сообщали, что в МИД России отреагировали на информацию о возможной передаче Киеву задержанных кораблей.
Видео: YouTube / AiirSource Military
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