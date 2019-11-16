Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США

Сейчас Токио платит 1,8 миллиарда долларов за пребывание на территории страны более 50 тысяч американских военных.

Стало известно, что Дональд Трамп потребовал увеличить расходы на американскую армию, размещенную на территории Японии и Южной Кореи до 2021 года, в четыре раза. Власти Японии отказались принимать данные меры. Об этом сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на правительственный источник.

Токио ответил, что в год они тратят более 1,8 миллиарда долларов за пребывание на территории страны 50 тысяч американских военных.

Также такие требования поступили и властям Южной Кореи. Для продления присутствия американских сил в размере 30 тысяч человек, Вашинктон предложил увеличить расходы в пять раз.

Ранее мы сообщали, что в МИД России отреагировали на информацию о возможной передаче Киеву задержанных кораблей.

Видео: YouTube / AiirSource Military