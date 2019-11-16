В МИД России отреагировали на информацию о возможной передаче Киеву задержанных кораблей

По предварительной информации, передача кораблей произойдет до 9 декабря.

В МИД России заявили, что предложение о передаче разоруженных кораблей до сих пор актуально. При этом, для совершения процедуры передачи необходимо учитывать соблюдение определенной "гарантии сохранности" военных судов, как явных вещдоков. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на представителя МИДа.

Ранее стало известно, что суда передадут до девятого декабря этого года в открытом море.

Напомним, что 25 ноября 2018 года 24 моряка на трех кораблях при пересечении границы с Россией были задержаны. Уже в сентябре этого года военных отпустили.

Видео: YouTube / Військове телебачення України