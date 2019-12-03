У альянса вообще нет подобного списка.

Йенс Столтенберг: НАТО не рассматривает Россию в качестве врага. Генеральный секретарь отметил, что альянс вообще не имеет никакого списка "врагов". Об этом политик заявил польскому изданию Rzeczpospolita.

Потому что мы не видим никакой близкой угрозы ни одному из наших союзников..."Напротив, мы видим все более неопределенную и непредсказуемую среду безопасности добавил спикер

По мнению дипломата, НАТО должен защищать себя от такой опасной ошибки как создание данного списка. Столтенберг добавил, что альянс расширяет направленность в сфере безопасности. Сейчас НАТО меняет свой потенциал реагирования на возможные угрозы извне. В частности, начинает реагировать на киберугрозы или опасность, которую может представлять космос.

Ранее Piter.tv писал о том, что Столтенберг отреагировал на слова Макрона о неэффективности НАТО.

Видео: YouTube/CBS News