Израйлит не признает вину ни по одному из пунктов

Дело экс-главы "Усть-Луги" может вернуться прокурору.

Предприниматель Валерий Израйлит до сих пор не признал вину ни по одному эпизоду, в котором его обвиняет следствие. Три прокурора не могут в суде объяснить, как можно сначала "отмыть" денежные средства, а уже после этого их похитить.

Напомним, что экс-директору компании "Усть-Луга" предъявлено обвинение по статье за легализацию денежных средств, которые были приобретены в результате преступления. Дело потеряло один из эпизодов еще на первом слушании. Судья пояснила, что он был убран из дела за истечением срока давности привлечения к ответственности. Сейчас прокуратура настаивает на обвинительном приговоре по двум эпизодам, связанных с мошенничеством в особо крупном размере.

Следствие считает, что в мае 2010 года бизнесмен перевел за границу деньги, а после приобрел на них предметы роскоши.Сторона обвинения обратила внимание суда на то, что покупки были произведены еще до того, как была произведена "легализация похищенного". Эта нестыковка идет в разрез логике обвинения, поэтом днем 8 октября адвокат обратился с ходатайством о повторном возвращении дела прокурору.

"Фонтанка.ру" предполагает, что расследование может быть возвращено следственным органам для доработки и избавления от неразрешимых противоречий в обвинении.

Ранее Piter.tv писал о том, что глава компании "Усть-Луга" Валерий Израйлит признан банкротом.

Фото: Piter.tv

