Суд отказался возвращать Валерия Израйлита в СИЗО

С марта 2020-го года бывший предприниматель находится под домашним арестом.

ФСИН просит вернуть бизнесмена Валерия Израйлита в СИЗО, так как мужчина может нарушать условия домашнего ареста. Смольнинский районный суд рассмотрит этот вопрос, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В суд обратился начальник филиала по Всеволожскому району Ленобласти ФКУ УИНН УФСИН России по городу и области. 27-го октября 2020-го года Израйлиту установили мобильное контрольное устройство и электронный браслет, однако 16-го ноября при снятии отчета у мужчины выявили нарушения расписания присутствия электронного браслета. Это происходило как в ночное, так в утреннее и вечернее время.

Суд постановил аргумент неубедительным и отказал в удовлетворении представления. Предприниматель утверждает, что никуда не выходил, и браслет был при нем.

Напомним, бывшего главу ОАО "Компания Усть-Луга" обвиняют в нескольких эпизодах мошенничества, незаконном выводе денег за границу и отмывании. Его арестовали в декабре 2016-го года, а в марте перевели под домашний арест.

Фото: Piter.TV