Президента ПАО "Транснефть" допросят в рамках дела в отношении Израйлита

Ходатайство в Смольнинский суд подала сторона защиты.

Президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев выступит в Смольнинском районном суде в рамках уголовного дела в отношении Валерия Израйлита. Об этом 6-го июля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Допросить Токарева попросила сторона защиты.

Напомним, бывшего главу ОАО "Компания Усть-Луга" Валерия Израйлита обвиняют в нескольких эпизодах мошенничества, незаконном выводе денег за границу и отмывании. Его арестовали в декабре 2016-го года, где он находился 38 месяцев, после чего его перевели на домашний арест. ООО "Транснефть — Порт Усть-Луга" является потерпевшей стороной.

Фото: сайт "Транснефти"