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Президента ПАО "Транснефть" допросят в рамках дела в отношении Израйлита
Сегодня, 14:28
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Президента ПАО "Транснефть" допросят в рамках дела в отношении Израйлита

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Ходатайство в Смольнинский суд подала сторона защиты.

Президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев выступит в Смольнинском районном суде в рамках уголовного дела в отношении Валерия Израйлита. Об этом 6-го июля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Допросить Токарева попросила сторона защиты. 

Напомним, бывшего главу ОАО "Компания Усть-Луга" Валерия Израйлита обвиняют в нескольких эпизодах мошенничества, незаконном выводе денег за границу и отмывании. Его арестовали в декабре 2016-го года, где он находился 38 месяцев, после чего его перевели на домашний арест. ООО "Транснефть — Порт Усть-Луга" является потерпевшей стороной.

Фото: сайт "Транснефти"

Теги: валерий израйлит, транснефть, уголовное дело
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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