Глава компании "Усть-Луга" Валерий Израйлит признан банкротом

Заседание по делу Валерия Израйлита вынесли в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти.

Глава совета директоров компании "Усть-Луга" Валерий Израйлит был признан банкротом. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Заседание по делу Валерия Израйлита вынесли в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти. Балтинвестбанк подал в суд на компанию из-за долга в 235,4 миллиона рублей. Глава совета директоров компании "Усть-Луга" также ответит перед законом по делу о хищении 1,5 миллиардов рублей.

В отношении Валерия Израйлита ввели процедуру реструктуризации долгов. Отчет управляющего назначен на 25 сентября 2018 года. Раньше писали, что Израйлита задержали по делу о пропаже средств при строительстве терминала в порту Усть-Луга. Этот объект возводили в Ленобласти два года назад.

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