Дело главы "Усть-Луги" Валерия Израйлита вернулось в суд

Уголовное дело было зарегистрировано в Смольнинском районном суде Петербурга.

Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, это произошло 6 сентября. Главу совета директоров ОАО "Компания Усть-Луга" Валерия Израйлита обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и совершении валютных операций с использованием подложных документов.

Задержание Израйлита прошло в декабре 2016 года, в его доме во Всеволожском районе. Затем следственная группа отправилась вместе с ним в штаб-квартиру "Усть-Луги" на Шпалерной. Глава совета директоров компании "Усть-Луга" был признан банкротом в апреле 2018 года.

Под стражей Валерий Израйлит находится более двух лет. Мера пресечения ему неоднократно продлевалась Дзержинским райсудом и городским судом Петербурга.

В декабре 2018 года дело дошло до Смольнинского райсуда, но после предварительных слушаний в феврале 2019 года суд вернул дело в прокуратуру.

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