Водители автомобилей разместили машины под запрещающим знаком "Остановка запрещена" – реакция не заставила себя долго ждать.

Из зоны платной парковки в центре Петербурга массово эвакуировали автомобили. Такими стали итоги рейда по улице Некрасова сотрудников ГИБДД и специалистов Городского центра управления парковками Северной столицы (ГЦУП), который состоялся накануне, 4 декабря. Водители автомобилей размещали машины под запрещающим знаком "Остановка запрещена" – реакция не заставила себя долго ждать.

Ежедневно жители Петербурга жалуются на нарушения водителями правил дорожного движения по части остановки или стоянки, заявила заместитель директора ГЦУП Анна Федоренко. Подобные нарушения могут стать основанием для привлечения к административной ответственности, напомнила она.

Ежедневно с восьми утра до восьми вечера автомобили парковочной инспекции объезжают зону платной парковки и фиксируют нарушения правил дорожного движения – отметила специалист.

Эти сведения направляются в ГИБДД для принятия соответствующих решений, напомнила Федоренко. Она обратила внимание, что если водитель, совершивший остановку или стоянку своего транспортного средства не по правилам дорожного движения, находится в машине — ему предъявляется штраф, в противном случае происходит эвакуация. Однако ни эвакуация, ни штраф не являются целью, напомнили в ГЦУП.

Цель – это разгрузить трафик в городе, в центральной его части. На данный момент эта зона пилотная, но в 2021-м году планируется проектирование расширения зоны платной парковки отметила заместитель директора СПб ГКУ "Городского центра управления парковками Санкт-Петербурга".

Анна Федоренко назвала четыре существующих способа оплаты платной парковки – оплата с помощью мобильного приложения, через СМС на короткий номер 2722, с помощью портала parking.spb и через банкомат.

Прояснилось, сколько будет стоить платная парковка на улице Рубинштейна. Стоимость парковки в час составит 30 рублей за мотоциклы, 60 рублей ― за легковые автомобили, 120 рублей ― за грузовые автомобили и автобусы.Платная парковка будет включать в себя 104 парковочных места, в том числе 11 из них будут предназначены для транспортных средств инвалидов. Она будет работать с 08:00 до 20:00.

Зона платной парковки летом стала проблемной для горожан. По словам автомобилистов, штрафовать их начали с 12 марта, до этого пять лет извещения о штрафах не приходили. В это время многие соблюдали режим самоизоляции и оставили автомобили на парковке. Люди считают себя пострадавшими от плохой организации платных парковок в центре города: некоторые получили штрафы от 100 до 250 тысяч рублей.

В Приморском районе города обнаружились проблемы с парковкой другого рода – на месте парковки для инвалидов там появился торговый павильон.

Власти Петербурга установили максимальный размер платы за парковочное место на дорогах общего пользования и используемых на платной основе на следующий год. Согласно подписанному губернатором постановлению, цена за парковочное место не изменится по сравнению с 2020 годом. На данный момент стоимость за час для автомобилистов составляет 122,98 рублей, а для мотоцикла – 36,89 рублей.

Фото, текст: София Сун / Piter.tv