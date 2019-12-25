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В Петербурге установили максимальный размер платы за парковку в 2021 году
Сегодня, 15:51
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smirenny

В Петербурге установили максимальный размер платы за парковку в 2021 году

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Цена не изменится по сравнению с этим годом.

Власти Петербурга установили максимальный размер платы за парковочное место на дорогах общего пользования и используемых на платной основе на следующий год. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Согласно подписанному губернатором постановлению, цена за парковочное место не изменится по сравнению с 2020 годом. На данный момент стоимость за час для автомобилистов составляет 122,98 рублей, а для мотоцикла – 36,89 рублей.

Ежегодно правительство устанавливает максимальный размер платы за пользование платной парковкой в соответствии с требованиями федерального закона.

Ранее мы писали, что петербуржцам можно бесплатно размещать электромобили в зонах платной парковки.

Фото: pixabay

Теги: парковка, плата за парковка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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