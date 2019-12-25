Жителей Приморского района возмутил павильон, который появился на месте парковки для инвалидов

На месте парковки для инвалидов в Приморском районе появился торговый павильон. Возмущенные петербуржцы написали об этом в группу в "ВКонтакте" "Лахта Онлайн | Приморский район".
Объект полностью занял парковочные места, у которых находится соответствующий дорожный знак. Его заметили на пересечении Богатырского проспекта и Туристской улицы.
Что будет находиться в павильоне, пока неизвестно.
Ранее Piter.TV рассказал о том, что ККИ отвоевал у наглых пользователей помещения городского нежилого фонда.
Фото: vk.com/lahta_spb
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