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Жителей Приморского района возмутил павильон, который появился на месте парковки для инвалидов
Сегодня, 11:29
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nadezhda_sib

Жителей Приморского района возмутил павильон, который появился на месте парковки для инвалидов

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Внутри него на данный момент ничего не находится.

На месте парковки для инвалидов в Приморском районе появился торговый павильон. Возмущенные петербуржцы написали об этом в группу в "ВКонтакте" "Лахта Онлайн | Приморский район". 

Объект полностью занял парковочные места, у которых находится соответствующий дорожный знак. Его заметили на пересечении Богатырского проспекта и Туристской улицы.

Что будет находиться в павильоне, пока неизвестно.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что ККИ отвоевал у наглых пользователей помещения городского нежилого фонда. 

Фото: vk.com/lahta_spb

Теги: парковка, торговый павильон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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