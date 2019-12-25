Жителей Приморского района возмутил павильон, который появился на месте парковки для инвалидов

Внутри него на данный момент ничего не находится.

На месте парковки для инвалидов в Приморском районе появился торговый павильон. Возмущенные петербуржцы написали об этом в группу в "ВКонтакте" "Лахта Онлайн | Приморский район".

Объект полностью занял парковочные места, у которых находится соответствующий дорожный знак. Его заметили на пересечении Богатырского проспекта и Туристской улицы.

Что будет находиться в павильоне, пока неизвестно.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что ККИ отвоевал у наглых пользователей помещения городского нежилого фонда.

Фото: vk.com/lahta_spb