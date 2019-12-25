Владельцы электромобилей в Петербурге оформили более 4,5 тыс. разрешений на парковку

Такое разрешение нельзя оформить на машину с гибридным двигателем.

Свыше 4,5 тыс. парковочных разрешений на электромобиль действуют в зоне платной стоянки Петербурга. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту накануне.

Такое разрешение нельзя оформить на машину с гибридным двигателем.

Льгота распространяется только на транспортные средства, приводимые в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемые с помощью внешнего источника электроэнергии. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Разрешение на электромобиль действует в течение 3 лет. Получить его можно в МФЦ и "Госуслуги". Это могут сделать физические и юридические лица, а также их официальные представители на основании доверенности.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургские автомобилисты стали реже нарушать правила стоянки во дворах.

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