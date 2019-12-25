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Владельцы электромобилей в Петербурге оформили более 4,5 тыс. разрешений на парковку
Сегодня, 8:31
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Владельцы электромобилей в Петербурге оформили более 4,5 тыс. разрешений на парковку

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Такое разрешение нельзя оформить на машину с гибридным двигателем.

Свыше 4,5 тыс. парковочных разрешений на электромобиль действуют в зоне платной стоянки Петербурга. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту накануне. 

Такое разрешение нельзя оформить на машину с гибридным двигателем. 

Льгота распространяется только на транспортные средства, приводимые в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемые с помощью внешнего источника электроэнергии. 

Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Разрешение на электромобиль действует в течение 3 лет. Получить его можно в МФЦ и "Госуслуги". Это могут сделать физические и юридические лица, а также их официальные представители на основании доверенности. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербургские автомобилисты стали реже нарушать правила стоянки во дворах. 

Фото: pxhere 

Теги: парковка, электромобиль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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