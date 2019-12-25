ККИ отвоевал у наглых пользователей помещения городского нежилого фонда

Площади занимались самовольно или с наличием просроченных договоров аренды.

За неделю чиновники петербургского комитета по контролю за имуществом освободили десять принадлежащих городу помещений. Как рассказали в пресс-службе ККИ, всем пользователям этих объектов выдали уведомления о необходимости освободить помещения, но в срок это требование не было исполнено.

ККИ освободил незаконно занятое помещение площадью 30 квадратных метров на Можайской улице, приспособленное под магазин для йоги. Пользователь успел покинуть площадь, но после него чиновники обнаружили серьезную перепланировку со сделанными окном и отдельным входом. Отмечается, что проникнуть в помещение чиновники смогли только после вскрытия окна, поскольку вход в магазин располагался со стороны помещения в частной собственности.

Из жилого дома на Московском проспекте выселили офис и салон красоты общей площадью в 130 "квадратов", с улицы Пугачева – небольшой склад, используемый как гараж. Имущество хозяина из последнего объекта вынужденно перевезли на склад временного хранения.

Также в качестве гаража незаконно использовалось помещение на Промышленной улице, еще два объекта самовольно заняли под мастерскую по пошиву одежды и склад на Подольской, откуда комитету пришлось вывозить крупный мусор, оставленный пользователем. С улицы Куйбышева выселили крупный склад спорттоваров, используемый без документов, с Новоовсянниковской и Рубинштейна – офисы, на Звездной лишили "дома" мастерской по ремонту одежды и обуви и пекарни, ради которых пользователь сделал несогласованные перепланировки.

Ранее мы писали, что с фасадов лютеранского храма Святой Екатерины на Васильевском острове сняли леса.

Фото: пресс-служба ККИ