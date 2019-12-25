Сняты леса с фасадов лютеранского храма Святой Екатерины на Васильевском острове

В 2020 году была проведена реставрация фасадов и крыши здания, а также изготовление копии скульптуры апостола Павла на главном фасаде на общую сумму 70,9 млн рублей.

Сняты леса с фасадов Евангелическо-лютеранской церкви Екатерины Святой Екатерины на Васильевском острове. Памятник федерального значения, образец классицизма постройки XVIII века работы архитектора Юрия Фельтена находится на углу Большого проспекта и Кадетской линии Васильевского острова. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.

Было выявлено аварийное состояние скульптур апостолов в нишах на главном фасаде. Скульптуры реставрируются и для обеспечения сохранности заменяются на копии, а оригиналы передаются для хранения приходу храма.

В 2020 году была проведена реставрация фасадов и крыши здания, а также изготовление копии скульптуры апостола Павла на главном фасаде на общую сумму 70,9 млн рублей. В этом году была отреставрирована стропильная система, усилены перекрытия, отреставрированы фасады, в том числе панно "Всевидящее око, проведен ремонт наружной нитки оконных заполнений с заменой стекол.

Работы по снятию копии со второй скульптуры – апостола Петра – а также реставрации ворот запланированы на 2021 год.

Памятник Николаю I на Исаакиевской площади полностью отреставрируют в 2021 году.

Фото: КГИОП