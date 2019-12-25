Стала известна стоимость парковочного места на улице Рубинштейна

Со следующей недели парковка станет платной.

С 7 декабря начинает работать платная парковка на улице Рубинштейна. Пресс-служба Городского центра управления парковками Санкт-Петербурга рассказала, во сколько водителям обойдется парковочное место.

Стоимость парковки в час составит 30 рублей за мотоциклы, 60 рублей ― за легковые автомобили, 120 рублей ― за грузовые автомобили и автобусы.

Платная парковка будет включать в себя 104 парковочных места, в том числе 11 из них будут предназначены для транспортных средств инвалидов. Она будет работать с 08:00 до 20:00.

Для жителей улицы Рубинштейна будут действовать льготные условия.

Ранее Piter.TV показал, как на главной барной улице установили первые паркоматы.

Фото: Piter.TV