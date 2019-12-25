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Стала известна стоимость парковочного места на улице Рубинштейна
Сегодня, 17:14
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nadezhda_sib

Стала известна стоимость парковочного места на улице Рубинштейна

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Со следующей недели парковка станет платной.

С 7 декабря начинает работать платная парковка на улице Рубинштейна. Пресс-служба Городского центра управления парковками Санкт-Петербурга рассказала, во сколько водителям обойдется парковочное место. 

Стоимость парковки в час составит 30 рублей за мотоциклы, 60 рублей ― за легковые автомобили, 120 рублей ― за грузовые автомобили и автобусы. 

Платная парковка будет включать в себя 104 парковочных места, в том числе 11 из них будут предназначены для транспортных средств инвалидов. Она будет работать с 08:00 до 20:00. 

Для жителей улицы Рубинштейна будут действовать льготные условия. 

Ранее Piter.TV показал, как на главной барной улице установили первые паркоматы. 

Фото: Piter.TV

Теги: парковка, платная парковка, улица рубинштейна
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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