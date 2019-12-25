В Смольном рассказали, кто может получить льготную парковку на Рубинштейна

Платная парковка на ресторанной улице Петербурга начнет работу в декабре.

В Смольном рассказали, кто может оформить разрешение на будущую платную парковку на улице Рубинштейна или получить бесплатное место. Подробности публикует пресс-служба городской администрации.

Парковочное разрешение смогут оформить жители домов на Рубинштейна, входящих в платную зону. Для этого можно иметь право собственности на жилое помещение или долю в этом праве, право пользования по договорам соцнайма или найма служебного помещения. Если помещением владеют несколько собственников, для оформления разрешение нужно согласие всех собственников. Отмечается, что на одну квартиру оформляется не более двух разрешений, а в коммунальных квартирах – не более одного разрешения на один лицевой счет. Парковочное разрешение действует три года, годовое использование стоит 1800 рублей. Подать документы на оформление можно через портал госуслуг Петербурга или МФЦ.

Также названы категории людей, которым дадут парковочное место бесплатно: это участники Великой Отечественной войны, бывшие малолетние узники концлагерей, награжденные знаком "Житель блокадного Ленинграда". Естественно, люди из этих категорий должны быть собственниками жилых помещений на улице Рубинштейна.

Напомним, что платная парковка на главной ресторанной улице Петербурга начнет работу в декабре.

Ранее стало известно, что КРТИ начнет штрафовать за неправильную парковку.

Фото: Piter.TV