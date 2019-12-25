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КРТИ начнет штрафовать за неправильную парковку
Сегодня, 20:22
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smirenny

КРТИ начнет штрафовать за неправильную парковку

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Соглашение между правительством города и МВД вступило в силу в марте.

Теперь штрафами водителей за нарушение правил парковки займется также комитет по развитию транспортной инфраструктуры города, сообщил телеканал "Санкт-Петербург". 

Комитет и МВД России в марте подписали соглашение, наделяющее КРТИ правом штрафовать водителей за неоплаченную платную парковку. Также отмечается, что штраф под знаками, которые  запрещают остановку и стоянку, составит 3 тысячи рублей. Столько же стоит нарушение правил платной парковки.

Ранее мы писали, что в  Смольном рассказали подробности создания платной парковки на Рубинштейна.

Фото: vk.com/parking_spb_ru

Теги: крти, неправильная парковка, штрафы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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