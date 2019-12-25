В Смольном рассказали подробности создания платной парковки на Рубинштейна

С 1 декабря 2020-го года парковка на улице Рубинштейна станет платной. Некоторые граждане смогут оставлять свои машины бесплатно, рассказала пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
Льготы предоставят многодетным семьям, которые зарегистрированы на территории Петербурга, владельцам электромобилей, участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, а также лицам, которые награждены знаком "Жители блокадного Ленинграда".
Льготные условия также будут предоставлены жителям улицы Рубинштейна. Парковочное разрешение на 3 года в год обойдется в 1800 рублей.
Для всех остальных парковку можно будет оплатить следующими способами:
- через паркоматы;
- по SMS на номер "2722";
- через мобильное приложение "Парковки Санкт-Петербурга";
- через личный кабинет на официальном сайте парковочного пространства Петербурга.
Платная зона будет работать ежедневно с 8:00 до 20:00. Парковка будет рассчитана на 104 платных парковочных места и 11 мест для бесплатного размещения автомобилей инвалидов.
Фото: Piter.TV
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