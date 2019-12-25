В Смольном рассказали подробности создания платной парковки на Рубинштейна

Местным жителям также придется заплатить за парковку.

С 1 декабря 2020-го года парковка на улице Рубинштейна станет платной. Некоторые граждане смогут оставлять свои машины бесплатно, рассказала пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Льготы предоставят многодетным семьям, которые зарегистрированы на территории Петербурга, владельцам электромобилей, участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, а также лицам, которые награждены знаком "Жители блокадного Ленинграда".

Льготные условия также будут предоставлены жителям улицы Рубинштейна. Парковочное разрешение на 3 года в год обойдется в 1800 рублей.

Для всех остальных парковку можно будет оплатить следующими способами:

через паркоматы;

по SMS на номер "2722";

через мобильное приложение "Парковки Санкт-Петербурга";

через личный кабинет на официальном сайте парковочного пространства Петербурга.

Платная зона будет работать ежедневно с 8:00 до 20:00. Парковка будет рассчитана на 104 платных парковочных места и 11 мест для бесплатного размещения автомобилей инвалидов.

Фото: Piter.TV