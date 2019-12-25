Жителям улицы Рубинштейна придется платить за парковочное место у своего дома

Разрешение будет действовать три года.

В декабре 2020-го на улице Рубинштейна появится зона платной парковки на 104 места. Жителям улицы также придется оформлять парковочное разрешение и платить за место для своей машины, но по льготной цене. Об этом рассказала пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Оформить разрешение можно через МФЦ или портал госуслуг, оно будет действовать в течение трех лет. Ежегодная плата составит 1800 рублей. Воспользоваться льготной ценой смогут собственники жилых помещений, которые расположены на Рубинштейна. На одну квартиру может быть оформлено не более двух парковочных разрешений. Если квартира коммунальная, то не более одного разрешения на одну квитанцию о кварплате.

Некоторые категории граждан смогут парковаться в платной зоне бесплатно. Ранее Piter.TV рассказал о том, кто к ним относится.

Фото: Piter.TV