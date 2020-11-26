Платная парковка Рубинштейна: на барной улице установили первые автоматы

Три терминала в равном удалении друг от друга будут обслуживать 104 парковочных места. Напомним, что платной парковка на улице станет уже 7 декабря.

С 7 декабря на улице Рубинштейна откроется зона платной парковки. Уже сейчас рабочие установили три паркомата и дорожные знаки, а также начертили специальную разметку. Всего на улице будет доступно 104 парковочных места, 11 из которых предназначены для льготников.

Основная задача – упорядочить движение на Рубинштейна. Мы понимаем, что здесь у нас рестораны, люди живут… поэтому основной задачей мы видим создание нужной среды, убрать лишний транзит и упорядочить парковку. Андрей Левакин, председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры

Припарковать свой автомобиль можно с 8 до 20:00 ежедневно. Тарифы не отличаются от общегородских: 60р в час для легковых авто, 120 для грузовых и 30 для мотоциклов.

По улице будут курсировать автомобили с интервалом в 15 минут, и будут фиксировать парковочные сессии. Нарушителям, которые не оплатили парковку, обязательно придут штрафы. Дмитрий Ваньчков, и.о. директора СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт Петербурга"

Для жителей улицы Рубинштейна доступна возможность оформления льготы на парковку, сроком на три года. Услуга оформляется через МФЦ или портал госуслуг Петербурга. Льгота обойдется местным в 1800 р в год.

Видео, фото: Piter.TV