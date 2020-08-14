Петербуржцев оштрафовали на сотни тысяч рублей за парковку во время пандемии

Недовольные жители Петербурга намерены добиться справедливости.

Петербуржцев оштрафовали на сотни тысяч рублей за парковку в центре города во время пандемии. По словам автомобилистов, штрафовать их начали с 12 марта, до этого пять лет извещения о штрафах не приходили.

В это время многие соблюдали режим самоизоляции и оставили автомобили на парковке. Люди считают себя пострадавшими от плохой организации платных парковок в центре города: некоторые получили штрафы от 100 до 250 тысяч рублей.

В кризис, в пандемию, самоизоляцию получить от 100 до 250 тысяч штрафов за банальную парковку, где ты проживаешь или прописан, я считаю, это глобальная недоработка или чей-то хитрый и бесчеловечный шаг. Илья Малый, оштрафован на 108 тысяч рублей

Как обычно, хотели, как лучше, а получилось, как всегда. Попытка улучшить жизнь, собрать денег в бюджет, вылилась просто в геноцид жителей. На данный момент нужно дать возможность жителям разобраться, получить разрешения, аннулировать штрафы, выписанные в период пандемии. Татьяна Гужавина, оштрафована на 117 тысяч рублей



Недовольные петербуржцы обращаются во все инстанции, один из них уже написал письмо президенту. На встречу с пострадавшими от платных парковок пришли и местные депутаты.

Конечно, в этом вопросе мы готовы подключить наш депутатский корпус, чтобы в Законодательном собрании эту проблему озвучить, написать письма для разрешения этого вопроса губернатору, профильному комитету и, возможно, даже в прокуратуру. Юрий Ломакин, координатор Санкт-Петербургского регионального отделения ЛДПР

Оштрафованные петербуржцы намерены добиваться справедливости в суде. Мы продолжим следить за развитием ситауции.

Фото и видео: Piter.TV