Из-за шторма в Петербурге закрыли Летний и Михайловский сады

Петербуржцев призывают быть внимательными и осторожными на улицах города.

В воскресенье, 13 сентября, в Петербурге из-за шторма "Рената" закрыли для посещения Летний и Михайловский сады. Об этом сообщила пресс-служба Русского музея на их странице в социальной сети "ВКонтакте".

Уважаемые посетители. Из-за шторма Летний и Михайловский сады закрыты для посещения. Приносим свои извинения

Напомним, что сегодня ожидаются порывы ветра до 16-21 метров в секунду, что может стать причиной разрушения ветхих конструкций на улицах города. Шторм уже спровоцировал падение деревьев и дорожных знаков. Также на один из районов города обрушился град.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге закрыли дамбу из-за сильного ветра и угрозы наводнения.

Фото:Piter.TV