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Из-за шторма в Петербурге закрыли Летний и Михайловский сады
Сегодня, 12:44
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IRINA_CHALKINA

Из-за шторма в Петербурге закрыли Летний и Михайловский сады

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Петербуржцев призывают быть внимательными и осторожными на улицах города.

В воскресенье, 13 сентября, в Петербурге из-за шторма "Рената" закрыли для посещения Летний и Михайловский сады. Об этом сообщила пресс-служба Русского музея на их странице в социальной сети "ВКонтакте".

Уважаемые посетители. Из-за шторма Летний и Михайловский сады закрыты для посещения. Приносим свои извинения

Напомним, что сегодня ожидаются порывы ветра до 16-21 метров в секунду, что может стать причиной разрушения ветхих конструкций на улицах города. Шторм уже спровоцировал падение деревьев и дорожных знаков. Также на один из районов города обрушился град. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге закрыли дамбу из-за сильного ветра и угрозы наводнения.

Фото:Piter.TV

Теги: летний сад, михайловский сад, погода, шторм спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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