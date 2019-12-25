Из-за шторма в Петербурге закрыли Летний и Михайловский сады

В воскресенье, 13 сентября, в Петербурге из-за шторма "Рената" закрыли для посещения Летний и Михайловский сады. Об этом сообщила пресс-служба Русского музея на их странице в социальной сети "ВКонтакте".
Уважаемые посетители. Из-за шторма Летний и Михайловский сады закрыты для посещения. Приносим свои извинения
Напомним, что сегодня ожидаются порывы ветра до 16-21 метров в секунду, что может стать причиной разрушения ветхих конструкций на улицах города. Шторм уже спровоцировал падение деревьев и дорожных знаков. Также на один из районов города обрушился град.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге закрыли дамбу из-за сильного ветра и угрозы наводнения.
Фото:Piter.TV
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