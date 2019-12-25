В Петербурге закрыли дамбу из-за сильного ветра и угрозы наводнения

Также по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно приостановлено движение судов.

В воскресенье, 13 сентября, в Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ "Дирекция комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга".

Уточняется, что соответствующее решение приняли в связи с неблагоприятным прогнозом о повышении уровня воды в устье Невы до критериев наводнения и усилением западного ветра до 19-24 м/с.

Помимо этого, по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно приостановлено движение судов.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге Красногвардейский район накрыло мощным градом.

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