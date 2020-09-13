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Красногвардейский район накрыло мощным градом 

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Сегодня горожан призывают быть внимательными и осторожными на улицах города.

В воскресенье, 13 сентября, стало известно о том, что в Петербурге пошел сильный град. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV. 

На Ладожской жёсткий град

корреспондент Piter.TV. 

Напомним, что сегодня в Северной столице ожидается шторм "Рената". Мы уже сообщали о том, что порывы ветра повалили деревья в центре города. Кроме того, от шторма пострадали дорожные знаки и светофор.

Сегодня горожан призывают быть внимательными и осторожными на улицах города.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге из горящего общежития Политеха эвакуировали 150 человек.

Видео:Piter.TV

Теги: красногвардейский район, петербург град, погода, шторм
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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