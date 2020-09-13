В Петербурге ураган повалил на автобус знак пешеходного перехода и сломал светофор

О пострадавших не сообщается.

В воскресенье, 13 сентября, Северную столицу накрыл шторм "Рената". Источник в правоохранительных органах сообщил Piter.TV, что на проспекте Испытателей порывы ветра повалили дорожный знак на автобус.

Инцидент произошел на остановке Серебристый бульвар. В этот момент в салоне общественного транспорта находились семь пассажиров.

Знак пешеходного перехода решил воспользоваться общественным транспортом. пишут очевидцы в соцсетях.

К счастью, никто не пострадал.

Также на шторм сломал светофор на Свердловской набережной, 60. На месте работают аварийные службы. О пострадавших информации нет. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

Ранее мы сообщали о том, что в Невском районе воскресный шторм повалил дерево на проезжую часть.

Видео:Piter.TV, Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк