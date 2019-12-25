Петербуржцев предупреждают о надвигающемся воскресном шторме "Рената"

Горожан призывают быть внимательными и осторожными на улицах города.

В воскресенье, 13 августа, стало известно о том, что в Петербурге ожидается шторм "Рената". Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.

По словам синоптика, в акваторию Белого моря с запада выйдет очередной североатлантический циклон. Именно его немецкие специалисты назвали "Рената".

Ветер будет дуть с запада до 16-21 метров в секунду, что может стать причиной разрушения ветхих конструкций на улицах Северной столицы. Более того порывы могут вызвать нагонное наводнение.

Горожан призывают быть внимательными и осторожными на улицах города.

Ранее мы сообщали о том, что в пятницу шторм уничтожил 150-летние дубы в ЦПКиО имени Кирова.

Фото:Piter.TV