Шторм уничтожил 150-летние дубы в ЦПКиО имени Кирова

Еще пострадала 25-метровая липа в "почтенном" возрасте.

Об итогах штормовой погоды в минувшую пятницу сообщили представители ЦПКиО имени Кирова. На странице парка "ВКонтакте" объявлено, что из-за погоды на Елагином острове 10-ого сентября упало и было сломано 20 деревьев. Из них три дерева были старовозрастными – два высоких дуба в возрасте примерно 150 и 160 лет, а также 25-метровая липа в возрасте примерно 90 лет.

Отметим, что парк во время шторма был закрыт для посетителей.

Ранее мы сообщали о том, что штормовой ветер повредил крышу здания РНБ в центре Петербурга. Оказались повреждены даже водосточные жёлоба.

Фото: ВКонтакте / ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином острове