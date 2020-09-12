  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Штормовой ветер повредил крышу здания РНБ в центре Петербурга
Сегодня, 17:45
64
mook1

Штормовой ветер повредил крышу здания РНБ в центре Петербурга

0 0

Оказались повреждены даже водосточные жёлоба.

К вечеру субботы, 12 сентября, стало известно о завершении работ по устранению последствий штормовой погоды, которая повредила крышу здания Российской национальной библиотеки на набережной реки Фонтанки.

Как сообщил телеканал "Санкт-Петербург", порывами ветра вырвало листы металлической кровли, также оказались повреждены водосточные желоба. Работы проводились с привлечением бригад МЧС. 

Своевременное устранение последствий шторма позволило избежать протечки крыши и сохранить ценные фонды.

Фото: Телеканал "Санкт-Петербург"

Теги: петербург, рнб, шторм
Категории: Происшествия, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии