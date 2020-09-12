Штормовой ветер повредил крышу здания РНБ в центре Петербурга

Оказались повреждены даже водосточные жёлоба.

К вечеру субботы, 12 сентября, стало известно о завершении работ по устранению последствий штормовой погоды, которая повредила крышу здания Российской национальной библиотеки на набережной реки Фонтанки.

Как сообщил телеканал "Санкт-Петербург", порывами ветра вырвало листы металлической кровли, также оказались повреждены водосточные желоба. Работы проводились с привлечением бригад МЧС.

Своевременное устранение последствий шторма позволило избежать протечки крыши и сохранить ценные фонды.

Фото: Телеканал "Санкт-Петербург"